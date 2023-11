La definizione e la soluzione di: Un utile libretto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OPUSCOLO

Significato/Curiosita : Un utile libretto

Un opuscolo è uno stampato composto da un numero limitato di pagine (8/16, fino a un massimo di 100), solitamente rilegato in brossura e con una veste editoriale economica. Tradizionalmente è destinato alla trattazione di un singolo argomento specifico o a carattere d'occasione (per nozze, in morte). Spesso è un estratto da pubblicazioni periodiche. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

