La definizione e la soluzione di: Si usa per pulirsi le scarpe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SPAZZOLA

Significato/Curiosita : Si usa per pulirsi le scarpe

Pulite. riesce comunque a risolvere questi problemi, usando lo sputo per pulirsi le scarpe, ripiegando gli angoli di una cartolina da usare fingendo che sia... Pulite. riesce comunque a risolvere questi problemi, usando lo sputo, ripiegando gli angoli di una cartolina da usare fingendo che sia... Il termine spazzola (inglese brush) può riferirsi a: Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si usa per pulirsi le scarpe : pulirsi; scarpe; Quello al carbone si usa per pulirsi ; In mezzo alle scarpe ; Le stringhe delle scarpe ; L alta suola di certe scarpe ; Una coppia di scarpe ; Si mettono nelle scarpe ; Gomma per scarpe ;

Cerca altre Definizioni