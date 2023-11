Un uomo senza credenza

Disambiguazione – se stai cercando l'oggetto di arredamento, vedi(arredamento). unaè «l'atteggiamento di chi riconosce per vera una proposizione»...

L'ateismo (in greco antico: e, àtheos, composto da a- privativo, senza, e e, dio, letteralmente senza dio) è la posizione di chi non crede nell'esistenza di Dio, opposta al teismo e al panteismo in generale, al politeismo e al monoteismo in particolare.