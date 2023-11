La definizione e la soluzione di: Una linea... tutta spigoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ZIGZAG

Significato/Curiosita : Una linea... tutta spigoli

spigoli, o delle sue curve generatrici. nel metodo europeo gli spigoli più vicini al punto di osservazione sono rappresentati come segmenti di linea continua... , o delle sue curve generatrici. nel metodo europeo glipiù vicini al punto di osservazione sono rappresentati come segmenti dicontinua... Lo zigzag è una forma descritta da una linea che si interrompe proseguendo alternativamente in direzioni opposte con angoli costanti o variabili. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Una linea... tutta spigoli : linea; tutta; spigoli; Lo urla il giudice di linea ; Lanciò la linea H; linea fatta con la penna; Una linea orizzontale; La linea di chi sta in collegio; Attraversare una linea con un altra; Da qui si osserva quasi tutta Matera; Pietra tutta buchi; La Anna attrice in tutta colpa di Freud; Onesto a tutta prova; Un film con Isabella Ragonese: tutta la vita; La dà chi ce la mette tutta ; Lo sono i profilati fatti apposta per gli spigoli ; Un solido geometrico senza spigoli ; Smussate sugli spigoli ; Solidi senza spigoli ; Non ha spigoli ma una punta; Una linea tutta spigoli ;

Cerca altre Definizioni