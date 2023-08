Una leccornia da pochi bocconcini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una leccornia da pochi bocconcini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TARTINA

Significato/Curiosita : Una leccornia da pochi bocconcini

Una tartina è uno spuntino costituito da una fetta di pane guarnita con vari ingredienti sopra di essa. le tartine vengono consumate in tutto il mondo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Una leccornia da pochi bocconcini : leccornia; pochi; bocconcini; pochi lo toccano; Gli alimenti con pochi grassi; Ha pochi ssima stoffa; Ha pochi gradini; È formata da pochi musicisti; Esistente in pochi ssimi esemplari; Un formaggio in trecce o in bocconcini ; Il formaggio in trecce o bocconcini ;

Cerca altre Definizioni