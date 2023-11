La definizione e la soluzione di: Uccelli... per fieri eventi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CICOGNE

Significato/Curiosita : Uccelli... per fieri eventi

Sangue de' tuoi bianchi e de' tuoi neri, che rosseggiar ne' tuoi palagi fieri veggo, uom di parte, con antica gioia.» (gabriele d'annunzio, le città del... Sangue de' tuoi bianchi e de' tuoi neri, che rosseggiar ne' tuoi palagiveggo, uom di parte, con antica gioia.» (gabriele d'annunzio, le città del... Marina Cicogna Mozzoni Volpi di Misurata (Roma, 29 maggio 1934 – Roma, 4 novembre 2023) è stata una produttrice cinematografica, fotografa, sceneggiatrice e attrice italiana. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Uccelli... per fieri eventi : uccelli; fieri; eventi; Gli uccelli come le garzette; uccelli dei Caradriformi; Li fanno gli uccelli ; Voraci uccelli rapaci; uccelli dal piumaggio rosa; Becchime per gli uccelli ; Complesso di lieti eventi ; Felici contenti come certi eventi ; Caratterizza certi eventi ; Propizi come certi eventi ; Raccolta di eventi specifici utile per uno studio; Momento narrativo che circostanzia gli eventi ;

Cerca altre Definizioni