La definizione e la soluzione di: Lo è tanto il pittore quanto il cantante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARTISTA

Significato/Curiosita : Lo e tanto il pittore quanto il cantante

Copertura diffusa nei media. «non sono grata tanto per il premio quanto per l'opportunità di trovarmi di fronte a voi e dirvi grazie, come donna, come artista... Copertura diffusa nei media. «non sono grataperpremioper l'opportunità di trovarmi di fronte a voidirvi grazie, come donna, come artista... Con artista si indica generalmente una persona la cui attività si esprime nel campo dell'arte. Nel senso più ampio l'artista è una persona che esprime la sua personalità attraverso un mezzo che può essere un'arte figurativa o performativa. La parola viene usata anche come sinonimo di creativo. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo è tanto il pittore quanto il cantante : tanto; pittore; quanto; cantante; Lo è tanto il grizzly quanto il baribal; Molto parecchio tanto ; tanto parecchio; Lo siamo tanto noi quanto le balene; Si dice di mele non tanto sode; Molto tanto ; Quello d Arezzo fu un pittore del sec. XIII; Quello d Arezzo fu un pittore del sec XIII; Il pittore del 400 maestro di Piero della Francesca; della Francesca pittore del 400; Il pittore della Francesca; della Francesca pittore ; quanto necessita; Lo è tanto il grizzly quanto il baribal; Lo siamo tanto noi quanto le balene; Così è la carne tanto di pecora quanto di agnello; Che concerne o interessa l essere in quanto tale; Lo siamo in quanto italiani; Il Massimo cantante e attore; Makeba famosa cantante ; Duff cantante e attrice; Stewart applaudito cantante rock; Mena cantante pop; La cantante toscana di Lasciala andare;

Cerca altre Definizioni