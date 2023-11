La definizione e la soluzione di: Superfici curve ottenute per rotazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ELLISSOIDI

Significato/Curiosita : Superfici curve ottenute per rotazione

Molte superfici però non sono grafico di funzioni, ad esempio la superficie sferica. lo stesso argomento in dettaglio: superficie di rotazione. una superficie... Molteperò non sono grafico di funzioni, ad esempio lasferica. lo stesso argomento in dettaglio:di. una superficie... In geometria, per ellissoide si intende il tipo di quadrica che costituisce l'analogo tridimensionale dell'ellisse nelle due dimensioni. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

