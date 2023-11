La definizione e la soluzione di: Lo sono le guerre che si accendono all interno di uno Stato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INTESTINE

Protestanti. l'italia viene così salvaguardata dai conflitti religiosi che si accendono in europa, ma è soggetta ugualmente a carestie, spesso seguite da epidemie... L'intestino è l'ultima parte dell'apparato digerente. Si presenta come un tubo di diametro variabile con pareti flessibili, ripiegato più volte su sé stesso.

