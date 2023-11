La definizione e la soluzione di: La residenza papale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SANTA SEDE

Significato/Curiosita : La residenza papale

Per residenza papale si intende la residenza ufficiale del papa. palazzo del laterano, roma, da silvestro i a benedetto xi, residenza papale dal 313 al... Persi intendeufficiale del papa. palazzo del laterano, roma, da silvestro i a benedetto xi,dal 313 al... La Santa Sede (o Sede Apostolica) è la sede episcopale di Roma e, in virtù del primato apostolico romano vigente nel diritto canonico, l'ente e il soggetto giuridico di diritto internazionale preposto al governo della Chiesa cattolica. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

