La definizione e la soluzione di: Si può dire puntando lontano l indice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : LÀ

Significato/Curiosita : Si puo dire puntando lontano l indice

Il presidente della repubblica, pertini, aveva denunciato la scomparsa, puntando il dito sulla sua povera famiglia devotamente riunita davanti al televisore... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si può dire puntando lontano l indice : dire; puntando; lontano; indice; Tale da non potersi dire ; Può dire la sua in un azienda; Giocare con lui vuol dire perdere; Come dire molto; In aggiunta al dire e al fare c è lui; Alla vale a dire fatto male; Cupido li scaglia puntando al cuore; Si guarda puntando ; Si dice puntando il dito; Si guardano puntando i fucili; Uno spuntino lontano da pranzo e cena; Il lontano West; lontano distante da me; lontano distante; Un salto che porta lontano ; Si prende da lontano ; indice di ascolto della TV; Un indice di ascolto della TV; L indice dei titoli tecnologici a Wall Street; Un indice di Wall Street; FTSE indice di Borsa; È un indice d umidità;

Cerca altre Definizioni