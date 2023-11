La definizione e la soluzione di: Possono essere accettate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PROPOSTE

Significato/Curiosita : Possono essere accettate

Il rito scozzese antico ed accettato (abbreviato rsaa) è uno dei riti iniziatici della massoneria. si articola in trentatré gradi, anche se di fatto non... Il rito scozzese antico ed(abbreviato rsaa) è uno dei riti iniziatici della massoneria. si articola in trentatré gradi, anche se di fatto non... Proposta indecente (Indecent Proposal) è un film drammatico del 1993 diretto da Adrian Lyne. Basato sull'omonimo romanzo di Jack Engelhard, è interpretato da Robert Redford, Demi Moore e Woody Harrelson. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

