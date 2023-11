La definizione e la soluzione di: La più alta macchina dei cantieri edili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GRU

Significato/Curiosita : La piu alta macchina dei cantieri edili

Delle navi nei porti, nei cantieri edili e navali. esistono gru di ogni forma e dimensione, adatte agli ambienti e agli usi più disparati, capaci di sollevare... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

