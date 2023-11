La definizione e la soluzione di: Pesce dalle carni pregiate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DENTICE

Significato/Curiosita : Pesce dalle carni pregiate

Del consumo di pollame e pesce a scapito della carne rossa. ulteriore preoccupazione è quella relativa alla presenza nelle carni di pesticidi, residui di... Ittiologia Dentice : genere di pesci d'acqua salata appartenenti alla famiglia degli Sparidae a cui appartengono fra le altre le seguenti specie: Dentice Dentice della corona Dentice occhione

: genere di pesci d'acqua salata appartenenti alla famiglia degli a cui appartengono fra le altre le seguenti specie: Carango dentice – pesce di mare della famiglia Carangidae Persone Alfredo Dentice di Frasso (1873-1940) – ammiraglio, imprenditore, deputato italiano

(1873-1940) – ammiraglio, imprenditore, deputato italiano Cecilia Motzo Dentice d'Accadia (1893-1981) – studiosa di filosofia e di pedagogia italiana

(1893-1981) – studiosa di filosofia e di pedagogia italiana Ernesto Dentice di Frasso (1825-1886) – senatore italiano

(1825-1886) – senatore italiano Fabrizio Dentice (1539-1581) – compositore, liutista e gambista italiano

(1539-1581) – compositore, liutista e gambista italiano Fabrizio Dentice (1919-) – scrittore italiano

(1919-) – scrittore italiano Francesco Dentice d'Accadia (1873-1844) – senatore

(1873-1844) – senatore Luigi Dentice di Frasso (1861-1947) – imprenditore e politico italiano

(1861-1947) – imprenditore e politico italiano Luigi Dentice (circa 1510/1520-1566) – teorico della musica

(circa 1510/1520-1566) – teorico della musica Scipione Dentice (1560-1633) – musicista Altro Dentice – antica famiglia dell'Italia meridionale Castello Dentice di Frasso di San Vito dei Normanni – castello medioevale Del consumo di pollame ea scapito della carne rossa. ulteriore preoccupazione è quella relativa alla presenza nelledi pesticidi, residui di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Pesce dalle carni pregiate : pesce; dalle; carni; pregiate; pesce di mare; Viene spesso accompagnato dal pesce pilota; Il pesce che fornisce il caviale; Un grande pesce di mare ottimo al forno; Un pesce ottimo al forno; È mista nel ristorante di pesce ; Albero dalle foglie di colore brunito; Otturato dalle incrostazioni; Lo è un auto dalle ottime prestazioni; Si lancia dalle baleniere; Non autorizzate dalle leggi abusive; Studia le forze generate dalle calamite; Un esperto nel lavorare e insaccare le carni di maiale; Graticola per carni ; Ha carni squisite; Condimento per carni a base di uovo e limone; Un volatile dal piumaggio mimetico e dalle ottime carni ; Quelle salmonate hanno le carni rosa; Sono pregiate quelle di Sèvres; Pecore pregiate ; Bovina giovane dalle carni pregiate ; pregiate mucche olandesi; Se ne fanno pipe pregiate ; È seconda quando le merci sono meno pregiate ;

Cerca altre Definizioni