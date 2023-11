La definizione e la soluzione di: Passa in particolari cavi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ALTA TENSIONE

Significato/Curiosita : Passa in particolari cavi

Tecniche: a cavi (o fili) aderenti (cavi pre-tesi, messi in tensione prima di getto e solidificazione del calcestruzzo) a cavi (o fili) scorrevoli (cavi post-tesi... Tecniche: a(o fili) aderenti (pre-tesi, messitensione prima di getto e solidificazione del calcestruzzo) a(o fili) scorrevoli (post-tesi... Per alta tensione si intende una tensione elettrica "elevata". La soglia al di sopra della quale si ha l'alta tensione è variabile e difficilmente definibile, se non in misura relativa e convenzionale. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

