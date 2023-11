La definizione e la soluzione di: Numero che capovolto diviene un altro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SEI

Significato/Curiosita : Numero che capovolto diviene un altro

Interrogativo, si pone anche ad inizio frase, capovolto. la frase italiana "che bella giornata!" diviene in spagnolo "¡qué día tan bello!". un'altra lingua... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

