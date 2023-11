La definizione e la soluzione di: I nostri sono quelli che corrono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TEMPI

Significato/Curiosita : I nostri sono quelli che corrono

In uno sport di squadra, i tempi supplementari sono un prolungamento del tempo regolamentare di gioco: il loro utilizzo è prevalente in competizioni che prevedono l'eliminazione diretta. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : I nostri sono quelli che corrono : nostri; sono; quelli; corrono; Il galateo dei giorni nostri ; Un personaggio noto ai nostri lettori; I marchio apprezzato all estero dei nostri prodotti; nostri vicini di confine; Una sigla sui nostri automezzi militari; I nostri meno noti; sono la patria delle Harley-Davidson; sono detti anche acagiù; sono pregiate quelle di Sèvres; Ce ne sono diversi nelle tintorie; sono uguali nel baratto; Essere presente: io sono tu; quelli siamesi hanno gli occhi blu; quelli minerali sono disciolti in acqua; I battesimi seguono quelli lieti; quelli a occhi aperti sono sempre più belli; quelli minerali sono disciolti nell acqua; quelli d india sono spinosi; Lo corrono gli audaci; Sciolgo le e i cavalli corrono canta Balsamo; Vi corrono le macchine per sport; Voci che corrono ; Roditori che corrono su una ruota; corrono con i cappelli piumati;

