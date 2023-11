La definizione e la soluzione di: Non ebbe nonni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CAINO

Significato/Curiosita : Non ebbe nonni

La festa dei nonni è una ricorrenza civile diffusa in alcune aree del mondo, celebrata in onore della figura dei nonni e della loro influenza sociale... La festa deiè una ricorrenza civile diffusa in alcune aree del mondo, celebrata in onore della figura deie della loro influenza sociale... Caino (in ebraico , Qáyin, che significa "acquisizione") è un personaggio biblico, figlio maggiore di Adamo ed Eva e fratello di Abele. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

