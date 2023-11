La definizione e la soluzione di: Non si devono mai fare i conti senza di lui. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OSTE

Significato/Curiosita : Non si devono mai fare i conti senza di lui

Durante l'estate per riconciliarsi, ma lui non ha mai risposto: a sorpresa miriam si presenta a scuola perché ha deciso di frequentare un altro anno a roma... Geografia Oste – fiume della Germania

– fiume della Germania Oste – altre denominazione dell'isola di San Giorgio nell'arcipelago di Lissa in Croazia

– altre denominazione dell'isola di San Giorgio nell'arcipelago di Lissa in Croazia Oste – frazione di Montemurlo

– frazione di Montemurlo Oste – villaggio della Lettonia Persone Bengt Öste – giornalista svedese

– giornalista svedese Joseph Julian Oste – vescovo belga

– vescovo belga Nemesi Marqués Oste – politico spagnolo

– politico spagnolo Oste da Reggio – compositore italiano

– compositore italiano Roberto Luis Oste – calciatore argentino

– calciatore argentino Sven Öste – scrittore e giornalista svedese Varie Oste – gestore di un'osteria

– gestore di un'osteria Classe Oste – classe di sottomarini tedeschi

– classe di sottomarini tedeschi Polimeri OSTE (off-stoichiometry thiol-ene) – classe di polimeri Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Oste».

