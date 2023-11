La definizione e la soluzione di: Il lago su cui Christo ci fece camminare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ISEO

Significato/Curiosita : Il lago su cui christo ci fece camminare

Artistica sul lago d'iseo, l'artista christo, in collaborazione con germano celant, ha organizzato al museo di santa giulia di brescia la mostra christo and jeanne-claude... Iseo (Izé in dialetto bresciano) è un comune italiano di 8 957 abitanti della provincia di Brescia in Lombardia. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

