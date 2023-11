La Jane di molti romanzi di Agatha Christie

Significati, vedi(disambigua). dame, nome completomary clarissa, lady mallowan, natamary clarissa...

Miss Jane Marple, o semplicemente Miss Marple, è un personaggio immaginario presente in dodici romanzi e in venti racconti della giallista inglese Agatha Christie. Esordì nella raccolta di racconti Miss Marple e i tredici problemi del 1930 e, sempre nello stesso anno, nel romanzo La morte nel villaggio (The Murder at the Vicarage, 1930). Dalle opere di narrative sono stati tratti adattamenti cinematografici e televisivi.