La definizione e la soluzione di: Le hanno quaglie... e polli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : LI

Significato/Curiosita : Le hanno quaglie... e polli

Maggiori galli del mondo, e le galline bianche come neve: ma non ànno penne, ma lana a modo di pecore.” (memoriale toscano, 33) i polli moroseta arrivarono... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Le hanno quaglie... e polli : hanno; quaglie; polli; hanno le canne sonore; Non hanno dislivelli; hanno creato i kibbutz; Le hanno sarti e calzolai; hanno almeno una porta; Le hanno volpe e coyote; Si riproducono come storioni, struzzi e quaglie ; Fa strage di polli ; Lo spiazzo per i polli ; Gli spiazzi per i polli ; Sono più grassi dei polli ; La gabbia di ingrasso per i polli maschi castrati; Spiazzi per polli ;

Cerca altre Definizioni