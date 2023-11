Ha... scarpe grosse e cervello fino

Fì» (it) «valsabbino, montagnino,» (anonimo) coordinate: 45°42'56.88n 10°25'05.16/ 45.7158°n 10.4181°e45.7158; 10.4181...

L'agricoltore (femminile, non comune, agricoltrice) è una persona che esercita un'attività nell'agricoltura, come responsabile della gestione o come lavoratore, specializzato nella coltivazione di frutta, verdura, cereali e altre piante variamente utili, in base alle caratteristiche climatiche e del terreno.