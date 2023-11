La definizione e la soluzione di: Lo frequentano i turisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : HOTEL

Significato/Curiosita : Lo frequentano i turisti

Grandi città norvegesi. al numero di abitanti vanno sommati i circa 30 000 studenti che frequentano l'università cittadina, l'università norvegese di scienza... Grandi città norvegesi. al numero di abitanti vanno sommaticirca 30 000 studenti chel'università cittadina, l'università norvegese di scienza... I Tokio Hotel sono un gruppo pop rock tedesco, formatosi a Magdeburgo nel 2001 e costituito da quattro ragazzi tedeschi: i gemelli Bill e Tom Kaulitz, Georg Listing e Gustav Schäfer. La band vanta oltre 10 milioni di copie di dischi vendute nel mondo. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo frequentano i turisti : frequentano; turisti; Non frequentano le chiese; La frequentano i finanzieri; frequentano l asilo nido; La frequentano i bambini; frequentano i master; Non la frequentano gli astemi; Una meta dei turisti a Roma; Fa per professione la guida dei turisti ; Si occupa di turisti ; Pieni di orde di turisti ; Molti turisti a Roma vi gettano le monetine; Un sito che pubblica recensioni utili ai turisti ;

Cerca altre Definizioni