Forma imponenti cascate in America

Soluzione 7 lettere : NIAGARA

Le cascate del Niagara (in inglese Niagara Falls, in francese chutes du Niagara), situate nel nord-est dell'America settentrionale, tra gli USA e il Canada, sono per la loro vastità tra i più famosi salti d'acqua del mondo.

