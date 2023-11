Fantastici, immaginari

"iquattro" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi iquattro (disambigua). disambiguazione – "thefour"...

Piccoli brividi è una serie televisiva canadese e statunitense andata in onda in Canada e negli Stati Uniti d'America dal 1995 al 1998 e basata sui libri della serie Piccoli brividi di R. L. Stine. In Italia, l'edizione in lingua italiana del telefilm venne trasmessa in prima visione su Italia 1 dal 1997 al 1999 e successivamente su Fox Kids e Jetix. È stata poi riproposta in chiaro su K2 e Frisbee (in orario serale e notturno).