La faccia su cui poggia il solido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La faccia su cui poggia il solido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BASE

Significato/Curiosita : La faccia su cui poggia il solido

Due arcate, poggia su un macigno naturale collocato nel letto del fiume natisone, lungo il quale si può ammirare una scenografica gola. il ponte è alto... base è uno dei tre operatori di telefonia mobile belga. compete con proximus di proprietà di belgacom e orange. fa parte dei gruppi telenet group e kpn... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La faccia su cui poggia il solido : faccia; poggia; solido; Colle romano affaccia to su Piazza del Popolo; L altra faccia dei debiti; Pilastro ornamentale che sporge da una faccia ta; Regione amministrativa francese che si affaccia sul Mediterraneo; Così è la faccia del severo; Prominenze faccia li; poggia no sulle traversine; Vi poggia no sopra le rotaie; Appoggia no sulle traversine; Adiacente appoggia to: a; Struttura su cui poggia il feretro nei funerali; poggia no su statuti; Passato dallo stato solido a quello gassoso; Sei quadrati in un solido ; solido con 20 facce triangolari; Un solido riparo architettonico militare difensivo; solido che può essere gelato; Un solido geometrico senza spigoli;

Cerca altre Definizioni