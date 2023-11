La definizione e la soluzione di: Ex-unità monetaria del Brasile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MILREIS

Significato/Curiosita : Ex-unita monetaria del brasile

/ 14°s 53°w-14; -53 il brasile, ufficialmente repubblica federale del brasile (in portoghese república federativa do brasil), è uno stato sovrano dell'america... / 14°s 53°w-14; -53 il, ufficialmente repubblica federale(in portoghese república federativa do), è uno stato sovrano dell'america... Il suffragio è il diritto di una determinata categoria di persone (per esempio una classe sociale) a votare in qualsiasi tipo di elezione. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

