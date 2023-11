La definizione e la soluzione di: Se è esatto, spacca il minuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OROLOGIO

Significato/Curiosita : Se e esatto spacca il minuto

Di 55-60 minuti circa a episodio della hbo, eccetto l'episodio finale che conta la durata di 80 minuti. il titolo di questa serie prende il nome dall'oswald... Di 55-60circa a episodio della hbo, eccetto l'episodio finale che conta la durata di 80titolo di questa serie prendenome dall'oswald... L'orologio è uno strumento di indicazione dell'ora e, in senso più generale, di misurazione del trascorrere del tempo. È costituito essenzialmente da un motore, da un sistema di trasmissione e di controllo dell'energia nonché da un vero e proprio indicatore del tempo, il quadrante. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

