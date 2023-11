La definizione e la soluzione di: L Enel eroga quella elettrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ENERGIA

Significato/Curiosita : L enel eroga quella elettrica

Open fiber s.p.a. (precedentemente enel open fiber s.p.a.) è un'azienda italiana che opera all'ingrosso nel mercato italiano di infrastrutture di rete... Open fiber s.p.a. (precedentementeopen fiber s.p.a.) è un'azienda italiana che opera all'ingrosso nel mercato italiano di infrastrutture di rete... L'energia è la grandezza fisica che misura la capacità di un corpo o di un sistema fisico di compiere lavoro, a prescindere dal fatto che tale lavoro sia o possa essere effettivamente attuato. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

