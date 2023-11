Disturba i timpani

Batterista.tamburi che compongono una batteria sono: la cassa (comandata generalmente dal piede destro), il rullante, uno o più tom, e uno o due(detti...

Baccano! (! Bakkano!) è una serie di light novel scritta da Ryogo Narita ed illustrata da Katsumi Enami. Nel 2007 i primi quattro romanzi della serie sono stati adattati in una serie televisiva anime prodotta dalla Aniplex, mentre i successivi sono stati adattati in un manga.