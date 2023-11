La definizione e la soluzione di: Distribuzione delle parti in un film. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CASTING

Significato/Curiosita : Distribuzione delle parti in un film

«in amore si può sempre ricominciare.» (tagline del film.) come un uragano (nights in rodanthe) è un film del 2008 diretto da george c. wolfe. il film... Casting – nel cinema, la selezione degli attori e l'assegnazione dei ruoli

– nel cinema, la selezione degli attori e l'assegnazione dei ruoli Casting – in informatica, la conversione esplicita tra differenti tipi di dato

– in informatica, la conversione esplicita tra differenti tipi di dato Casting – tipo di mulinello da pesca

– tipo di mulinello da pesca Casting – sport derivato dalla pesca sportiva

– sport derivato dalla pesca sportiva Casting – termine inglese per la fusione industriale di metalli

– termine inglese per la fusione industriale di metalli Casting – film documentario del 2001 diretto da Emmanuel Finkiel Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Casting» amore si può sempre ricominciare.» (tagline del.) comeuragano (nightsrodanthe) èdel 2008 diretto da george c. wolfe. il... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

