La definizione e la soluzione di: È detta "il belvedere della Sicilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ENNA

Significato/Curiosita : E detta il belvedere della sicilia

Convento. il convento definito dal saint-non che vi alloggiò "...convento, uno dei più belli della sicilia" fu fatto erigere dal principe di belvedere vincenzo... Convento.convento definito dal saint-non che vi alloggiò "...convento, uno dei più belli" fu fatto erigere dal principe divincenzo... Enna (Castruggiuvanni in siciliano) è un comune italiano di 25 429 abitanti, capoluogo dell'omonimo libero consorzio comunale in Sicilia. È il capoluogo più alto d'Italia. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : È detta il belvedere della Sicilia : detta; belvedere; sicilia; È detta cavolo di Milano; La Jennifer detta JLo; Nei motori è detta carter; La lucertola detta tarantola dei muri; L erba aromatica detta anche serpillo; L erba detta anche serpillo; Un settimanale che è proprio un belvedere ; Si osserva e studia dal belvedere ; È detta il belvedere della Sicilia; __ Rosà: è un belvedere del Cervino; Il capoluogo che è detto Il belvedere della Sicilia; Il belvedere della Sicilia; Un centro petrolifero in sicilia ; Isola del canale di sicilia ; I Mori che occuparono la sicilia ; La città detta l ombelico della sicilia ; Dominarono in sicilia ; Località della sicilia nota per i pomodorini;

Cerca altre Definizioni