Contiene __ la letterina

La bustina è un copricapo militare che può essere piegato ed appiattito, quando non viene utilizzato. Ha i due lati maggiori semi-rigidi, mentre la sommità è leggermente espandibile a soffietto. Di solito sulla fronte viene posto il fregio militare. Si è imposta per semplicità d'utilizzo ed economicità di costo di produzione. Ha avuto grande fortuna tra la prima e la seconda guerra mondiale, ma negli ultimi anni ha perso terreno in favore del basco.