La definizione e la soluzione di: Confinano con i francesi e gli olandesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BELGI

Significato/Curiosita : Confinano con i francesi e gli olandesi

confinano con due stati: apach con lussemburgo e germania auzat e porta con spagna e andorra chamonix-mont-blanc con svizzera e italia huningue con germania... Belgi – cittadini del Belgio

– cittadini del Belgio Belgi – antichi popoli celtici e germanici che vivevano nella Gallia del nord, poi Gallia Belgica Pagine correlate Belga (disambigua) due stati: apachlussemburgogermania auzatportaspagnaandorra chamonix-mont-blancsvizzeraitalia huninguegermania... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

