Un comune volatile

Il piccione selvatico occidentale (Columba livia, Gmelin, 1789) è una specie di columbide abbastanza diffusa; riconoscibile per le sue forme caratteristiche è da secoli chiamato anche piccione domestico in quanto evolutosi per fattore di sopravvivenza della specie accostandosi sempre più all'uomo divenendo così piccione domestico. Columba livia domestica, che include i piccioni viaggiatori e numerose razze discendono i colombi semi-selvatici diffusi in quasi tutto il mondo, soprattutto nelle grandi città.