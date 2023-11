La definizione e la soluzione di: Che hanno modesto rilievo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SECONDARI

Significato/Curiosita : Che hanno modesto rilievo

O el montelo in veneto) è un modesto rilievo montuoso (l’altitudine massima è di 371 m) della provincia di treviso, che si estende (da est a ovest) dall'abitato... O el montelo in veneto) è unmontuoso (l’altitudine massima è di 371 m) della provincia di treviso,si estende (da est a ovest) dall'abitato... Argo Secondari (Roma, 12 settembre 1895 – Rieti, 17 marzo 1942) è stato un politico, anarchico e antifascista italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Che hanno modesto rilievo : hanno; modesto; rilievo; hanno le canne sonore; Non hanno dislivelli; hanno creato i kibbutz; Le hanno sarti e calzolai; hanno almeno una porta; Le hanno volpe e coyote; Appaga chi e modesto ; Un modesto impiegato; Un modesto porto; modesto impiegato; Alcuni lo espongono anche se... modesto ; Poco modesto ; Mettere in rilievo ; Personaggi di grande rilievo ; La eminenza rilievo muscolare della palma della mano; Copia in rilievo ; Evidenza rilievo ; Figure umane in rilievo su monete e medaglie;

Cerca altre Definizioni