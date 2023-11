La definizione e la soluzione di: Si cede alzandosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : POSTO

Di mano non avviene mai da seduti ma alzandosi in piedi e porgendo la mano destra, ed è la persona alla quale ci si presenta, non quella presentata, che... Di mano non avviene mai da seduti main piedi e porgendo la mano destra, ed è la persona alla quale cipresenta, non quella presentata, che... Posto è un termine utilizzato in araldica per indicare una figura disposta in modo diverso da quello normale. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

