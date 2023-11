La definizione e la soluzione di: Cadono sul biliardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BIRILLI

Significato/Curiosita : Cadono sul biliardo

La fortuna, vedi magica palla 8. questa voce o sezione sull'argomento biliardo non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. puoi... La fortuna, vedi magica palla 8. questa voce o sezione sull'argomentonon cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. puoi... Il bowling a 10 birilli, comunemente chiamato bowling, è uno sport praticato al chiuso, molto diffuso specialmente in Nord America. Il gioco consiste nell'abbattere il maggior numero di birilli, su un totale di 10, con una boccia dal peso variabile (da un minimo di 6 fino ad un massimo di 16 libbre, che corrispondono a circa 7 kg) provvista di tre fori nei quali va infilato il pollice e solo l'ultima falange del medio e dell'anulare. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Cadono sul biliardo : cadono; biliardo; I laterizi che cadono tra capo e collo; Vi cadono termini lessicali non più utilizzati; Come certe stelle che non cadono ; cadono quando il rubinetto non tiene; cadono se il rubinetto non tiene; cadono in seguito a una crisi; Bel colpo al biliardo ; Storico film sul biliardo con Paul Newman; Un gioco del biliardo ; Il Cammarata del biliardo ; Così è detto un accessorio da biliardo per la mano; I birilli sul biliardo ;

Cerca altre Definizioni