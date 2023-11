La definizione e la soluzione di: Avversario in una gara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : CONTENDENTE

Significato/Curiosita : Avversario in una gara

Di un avversario; caricare un avversario; spingere un avversario; effettuare un tackle o un contrasto su un avversario; trattenere un avversario; sputare... Di un; caricare un; spingere un; effettuare un tackle o un contrasto su un; trattenere un; sputare... Il knock out, talora univerbato in knockout e abbreviato in KO o k.o., e tradotto in italiano come fuori combattimento, è una causa di interruzione anticipata dell'incontro negli sport di lotta, in particolare nel pugilato Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

