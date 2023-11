La definizione e la soluzione di: Auto senza carrozzeria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GO KART

Significato/Curiosita : Auto senza carrozzeria

Un'automobile con carrozzeria decappottabile a due posti e di impronta sportiva. una via di mezzo tra la spyder e una coupé è la carrozzeria targa, mentre... Un'automobile condecappottabile a due posti e di impronta sportiva. una via di mezzo tra la spyder e una coupé è latarga, mentre... Il karting è una specialità dello sport motoristico effettuata con piccoli veicoli a quattro ruote dal cassetto tubolare d'acciaio, privi di sospensioni e dotati di motore a combustione interna. I veicoli sono detti kart, nome commerciale di uno dei primi esemplari disponibili sul mercato statunitense. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

