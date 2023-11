Atleta... scattante

Ciclista su strada irlandese. professionista dal 1977 al 1994, era un, dotato di caratteristiche di passista-velocista; vinse la vuelta a...

Il Mercedes-Benz Sprinter è un veicolo commerciale leggero prodotto a partire dal 1995 dalla Mercedes-Benz, in sostituzione dello storico ma ormai datato Mercedes-Benz T1. Proprio nell'anno del debutto lo Sprinter è stato insignito del premio International Van of the Year.