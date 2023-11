Assicura il collegamento tra computer

Madre iniziano a riparareloro rapporto teso, e sarah va a casa di eric per dirgli che le mancano lui e shelly. eric leche, anche se non possono...

L'interfaccia grafica, nota anche come GUI (dall'inglese Graphical User Interface), in informatica è un tipo di interfaccia utente che consente l'interazione uomo-macchina in modo visuale utilizzando rappresentazioni grafiche (es. widget) piuttosto che utilizzando i comandi tipici di un'interfaccia a riga di comando (vedi shell e front end): cominciata ad apparire negli anni ottanta, tra i primi esempi il Macintosh 128K di Apple, presentato nel gennaio 1984, anche se limitata dal monitor in bianco e nero, nel gennaio del 1985 Atari Corporation aveva presentato l'Atari ST, anche se l'interfaccia grafica era monocromatica.