La definizione e la soluzione di: Si apre quando arriva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PACCO

Significato/Curiosita : Si apre quando arriva

Nel 2008. quindi, poco dopo, arrivò il sorprendente ritiro della belga quando questa era ancora la numero 1 al mondo. quando nel 2010 la henin decise di... Nel 2008. quindi, poco dopo,il sorprendente ritiro della belgaquesta era ancora la numero 1 al mondo.nel 2010 la henin decise di... Pacco, doppio pacco e contropaccotto è un film del 1993 diretto da Nanni Loy. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si apre quando arriva : apre; quando; arriva; Si apre per controllare l olio; Si apre nella giacca; Lo apre il sincero; Si apre davanti a Napoli; L apre la ditta che si espande; Il Babà che apre Sesamo; quando è pieno è gonfio; Il silenzio quando non vola una mosca; Un attributo di Giove quando s infuriava; Si alza solo quando c è vento; Balla quando si mangia; Lo si alza quando tira vento; arriva dopo San Silvestro; Che arriva al momento giusto; arriva fino al Giappone; Chi prima arriva lo vince; Dopo di lui non arriva più nesuno; Lo è l uva per la volpe che non vi arriva ;

Cerca altre Definizioni