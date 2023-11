La definizione e la soluzione di: L amò Vasco da Gama. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : INES

Significato/Curiosita : L amo vasco da gama

Ines è un nome proprio di persona italiano femminile.

