Vortice che attira in fondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vortice che attira in fondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GORGO

Significato/Curiosita : Vortice che attira in fondo

Crepa sul fondo del lago, permettendo a migliaia di famelici piranha preistorici ritenuti estinti di infestare le acque. si crea quindi un vortice e boyd...

gorgo (in greco antico: , gorgò; sparta, 506 a.c. circa – dopo il 480 a.c.) fu regina spartana, moglie di leonida i, il re che combatté e morì nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

