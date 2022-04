Vino rosso del Monferrato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vino rosso del Monferrato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RUCHE

Significato/Curiosita : Vino rosso del monferrato

Il ruché di castagnole monferrato è un vino docg piemontese rosso della provincia di asti, prodotto da un vitigno autoctono omonimo, presso una piccola...

Altre definizioni con vino; rosso; monferrato; Scappato prima che arrivino gli invasori; Pregiato vino straniero; Un famoso vino rosso della Sardegna; Si riempie di acqua o vino ; L ortaggio di chi diventa rosso per la vergogna; Si veste di rosso ; Ha un grosso battaglio; Grosso mammifero fossile affine all elefante; Edificio di campagna... monferrato in Piemonte; Sorge fra le Langhe e il monferrato ; Santuario presso Serralunga, nel monferrato ; La zona del Piemonte in cui è Nizza monferrato ;