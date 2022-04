Un vassoio per trasportare molte stoviglie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un vassoio per trasportare molte stoviglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : PORTAPIATTI

Significato/Curiosita : Un vassoio per trasportare molte stoviglie

Molto semplici e di uso quotidiano (stoviglie in terracotta smaltata, giare per la conservazione dell'olio, capase per mantenere i legumi o altre derrate...

Mano; non più di 3 (altrimenti il cameriere potrebbe risultare più un portapiatti che una figura professionale), li porta in sala e li porge da destra... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

Altre definizioni con vassoio; trasportare; molte; stoviglie; vassoio a scompartimenti sul quale si servono... gli hors-d oeuvre; Un vassoio con cui offrire; _ di portata = vassoio ; vassoio dedicato a ciò che protegge le mani; Macchine per sollevare e trasportare acqua; Un letto usato dai militari, facile da trasportare ; Il furgone per trasportare i cavalli; Veicoli a due piani per trasportare auto nuove; I dolci tipici di molte feste di compleanno; Fiume mèta di molte crociere; Lo diventa il prato in molte nottate estive; Ne aveva molte l Inghilterra; Tende a depositarsi in lavatrici e lavastoviglie ; Pensile per le stoviglie ; I motivi ornamentali delle stoviglie ; Pregiata materia per statuette e stoviglie ; Cerca nelle Definizioni