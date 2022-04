Uno stadio come il Colosseo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno stadio come il Colosseo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ANTITEATRO

Significato/Curiosita : Uno stadio come il colosseo

Italico era lo stadio della pallacorda (attualmente intitolato a nicola pietrangeli). in quel decennio, data la scarsa capienza dello stadio della pallacorda...

la città e la morte e altri testi, ubulibri 1992 isbn 88-7748-116-1 antiteatro. vol.2, ubulibri 2002, isbn 88-7748-158-7 gocce d'acqua su pietre roventi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 aprile 2022

