Una Tina della canzone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una Tina della canzone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TURNER

Significato/Curiosita : Una tina della canzone

tina turner, pseudonimo di anna mae bullock (brownsville, 26 novembre 1939), è una cantante e attrice statunitense naturalizzata svizzera, tra le più famose...

